Nagelsmann gratuliert Bochum zur Vertragsverlängerung mit Reis

Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat dem VfL Bochum zur Vertragsverlängerung mit Coach Thomas Reis gratuliert. Reis leiste gute Arbeit beim Tabellenzweiten der zweiten Liga, sagte Nagelsmann vor dem direkten Duell am Mittwoch (18.30 Uhr im LIVETICKER) im Achtelfinale des DFB-Pokals.

"Ich glaube, beim VfL Bochum sind sie glücklich, dass sie ihn haben. Deshalb haben sie den Vertrag auch verlängert", meinte Nagelsmann. Reis habe den Verein in einer schwierigen Phase übernommen und ihn "erst in ruhiges und jetzt in dynamisches Fahrwasser geführt, wo es um den Aufstieg geht."