Özil erstmals auf der Fener-Bank

Özil und seinen Teamkollegen wurde am Montag im Spielort ein begeisterter Empfang bereitet. Schon am Flughafen warteten Dutzende euphorisierte Fans, die von der Polizei nur mit großer Mühe und unter grober Missachtung der in Pandemie-Zeiten gebotenen Abstandsregeln im Zaum gehalten werden konnten. Weitere Anhänger standen für den Mannschaftsbus mit Bengalos in Klubfarben Spalier.