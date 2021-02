FC Bayern: Bringen Leihspieler 40 Millionen für nächsten Topstar?

Vier Leihspieler können dem FC Bayern im kommenden Sommer einen Geldsegen bescheren. Wichtige Einnahmen, die am Ende sogar einen Topspieler finanzieren könnten.

Der FC Bayern will im Sommer auf dem Transfermarkt investieren und den Umbruch vorantreiben. Wirtschaftliche Vernunft bleibt dennoch ganz oben auf der Tagesordnung. Umso besser, dass vier Leihspieler den Münchnern einen Geldsegen bescheren könnten!

Nach SPORT1 -Informationen hat sich Union Berlin für Leon Dajaku eine Kaufoption in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro gesichert. Die Bayern besitzen für den 19-jährigen Mittelfeldspieler zudem eine Rückkaufoption um die 4-5 Millionen Euro. Einige Kaufoptionen können zudem steigen oder fallen, weil sie unter anderem an Einsätze der Spieler gekoppelt sind.

Welche Leihspieler kehren zum FC Bayern zurück?

Die vereinbarten Kaufoptionen zeigen, dass mit Cuisance und Co. beim FC Bayern nicht unbedingt geplant wird.

Ihre Leihen sind bis Sommer befristet, alle vier Spieler kehren, Stand jetzt, dann nach München zurück. Ein Wechsel von Mai ist trotzdem wahrscheinlich. Lazio Rom, Bayerns Achtelfinal-Gegner in der Champions League, hat Interesse am Innenverteidiger .

Musiala und Richards sind Ausnahmen

Klar ist aber auch: Von vielen verheißungsvollen Talenten, die am Bayern-Campus ausgebildet wurden, und die größtenteils Hansi Flick ihr Profidebüt zu verdanken haben, hat kaum jemand eine echte Bayern-Perspektive. Nur Supertalent Jamal Musiala, der zeitnah einen langfristigen Profivertrag in München unterschreiben wird.

Richards, auf den Flick große Stücke hält, soll in Hoffenheim unter seinem Ex-Trainer Sebastian Hoeneß auf Spielpraxis in der Bundesliga kommen. Bei den Bayern sieht man ihn perspektivisch in der Innenverteidigung.