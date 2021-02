Real: Zidane wieder im Training - Perez positiv getestet

Nach überstandener Corona-Infektion hat Zinedine Zidane am Dienstag wieder das Training beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid übernommen.

Nach überstandener Corona-Infektion hat Zinedine Zidane am Dienstag wieder das Training beim spanischen Rekordmeister Real Madrid übernommen. Der dreimalige Weltfußballer war am 22. Januar positiv auf das Virus getestet worden. Fast gleichzeitig gab Real am Dienstag bekannt, dass nun auch Klubpräsident Florentino Perez einen positiven Coronatest hatte. Der 73-Jährige weise aber keine Symptome auf.