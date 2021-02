Formel 1: Mercedes präsentiert den W12 am 2. März

Der neue Vertrag für Lewis Hamilton lässt noch auf sich warten, sein künftiger Dienstwagen steht aber bald bereit: Mercedes geht mit dem W12 E Performance auf die Jagd nach dem achten WM-Double in Serie. Der neue Formel-1-Bolide wird am 2. März im Rahmen einer digitalen Präsentation vorgestellt, das teilte das Werksteam am Dienstag mit.