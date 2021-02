W12: Mercedes kündigt Präsentation von neuem Auto für März an

Mercedes wird in wenigen Wochen sein neues Auto für die Formel 1 präsentieren. Nun wird ein wichtiges Datum genannt. Auch der Name und die Farbe sind bekannt.

Wie der Formel-1-Rennstall am Dienstag bekannt gab, will man den Mercedes-AMG F1 W12 E Performance - so der volle Name des neuen Autos - am 2. März der Öffentlichkeit präsentieren.