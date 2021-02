Bei erfolgreicher Olympia-Quali: Basketballer gehen USA und Spanien aus dem Weg

Die deutschen Basketballer würden den Schwergewichten USA und Spanien bei den Olympischen Spielen zunächst aus dem Weg gehen - wenn sie sich denn qualifizieren. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) würde in Vorrundengruppe B antreten, Gegner wären Australien, Nigeria und ein weiteres noch zu bestimmendes Team. Das ergab die Auslosung am Dienstag am Hauptsitz des Weltverbandes FIBA in Mies/Schweiz.