Quarantäne vorzeitig aufgehoben: Löwen steigen wieder ins Training ein

Gute Nachrichten für den Basketball-Bundesligisten Löwen Braunschweig: Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, ist für das gesamte Team die Quarantäne vorzeitig beendet. Athletiktrainer Alvaro de Pedro, am vergangenen Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet, erhielt in der Folge zwei negative Befunde. Der erste positive Test "wurde damit als falsch-positiv bewertet", hieß es vonseiten der Löwen.