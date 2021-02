Hertha BSC, Vorstellung von Sami Khedira: Bin nicht der Big Boss

"Ich komme nicht hier hin und bin der Big Boss. Ich bin ein normaler Mann im Team. Es gibt Spieler die mehr zu sagen haben, das ist ein bisschen mein Naturell. Aber ich bin ein normaler Fußballer, der hier seinen Teil beitragen will. Ich will meine Erfahrung einbringen und auch mal klare Ansagen machen. Ich komme aber nicht hier hin um mich als der große Boss und der große Retter aufzuspielen. Ich bin ein Teil des Teams", stellte Khedira klar.

Plötzlich Abstiegskampf für Khedira

Khedira: "Ich fühle mich jünger"

Friedrich spielte mit Khedira noch zusammen bei der Nationalmannschaft und ist begeistert, dass es mit dem Transfer geklappt hat: "Ich freue mich sehr, dass Sami hier ist. Ich sitze neben einem Weltmeister. Ich komme mir so vor, wie damals bei der Nationalmannschaft. Er bringt so viel Erfahrung mit. Dass er mit dieser Vita so bodenständig spricht, das ist einfach klasse. Er wird uns weiterhelfen und ich finde es toll, das so ein verdienter Spieler die Eigenschaft besitzen, sich selbst nicht zu groß zu sehen."