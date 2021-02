Jerome Boateng vom FC Bayern trennt sich von Freundin Kasia

"Zu privaten Dingen äußere ich mich nicht und so was gehört auch nicht in die Öffentlichkeit", sagte der 32-Jährige damals in der Bild-Zeitung. Offenbar hat sich an dieser Ansicht in der Zwischenzeit etwas geändert, denn am Dienstag schrieb Boateng auf Instagram: "Wie aus den Medien bekannt ist, habe ich die Beziehung mit Kasia Lenhardt beendet."