Riot verändert Udyr und bringt Crime City Nightmare in den Rift

Mit Udyr erhält ein weiteres Champion-Urgestein ein Rework, das den virtuellen Schamanen von Grund auf neu erfinden soll. Die Auswahl für eine Udyr-Überarbeitung wurde von der Community getroffen – Riot Games hatte eine ganze Reihe an Figuren zur Wahl gestellt.

Neben dem Gestaltwandler, der mit 37,2 Prozent die meisten Stimmen erhielt, hätten sich die Spieler von League of Legends auch für Skarner (17,3 Prozent der Stimmen), Nocturne (15,4 Prozent der Stimmen), Quinn (12,1 Prozent der Stimmen) oder Shyvana (18 Prozent der Stimmen) entscheiden können.

Neben einem Champion-Rework kündigte Riot Games zudem an, an einer neuen Skin-Reihe zu arbeiten. Im Zuge des Season-Starts wurden gleich mehrere enthüllt, aus denen sich die Community wie beim Rework für eine entscheiden konnte. Die Wahl ging am Ende zugunsten der Skin-Reihe Crime City Nightmare aus.