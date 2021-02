LCS Lock-In: Cloud9 verpasst Reverse-Sweep, Liquid siegt

Das Eröffnungsturnier der nordamerikanischen League-of-Legends-Liga LCS stellt ein frühes Kräftemessen aller Teams dar. Das Lock-In-Turnier fand dieses Jahr in Team Liquid (TL) seinen Sieger, das sich in einem Herzschlagfinale gegen Cloud9 mit 3:2 durchsetzte.

LCS Lock-In: Team Liquid holt sich die Krone

In einem hochklassigen Aufeinandertreffen war es Liquid, das sich eine frühe 2:0-Führung erarbeitete. Was schon nach einem einseitigen Finale aussah, entpuppte sich dennoch als echte Herausforderung. Cloud9 schloss in Spiel Drei wieder auf, nachdem das Team kurz hintereinander den Baron und den Fire Drake legte. Auch im vierten Spiel behielt Cloud9 die Kontrolle und glich verdientermaßen aus - 2:2.