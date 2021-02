"Wir wollen unbedingt weiterkommen": Köln winkt erstes Viertelfinale seit elf Jahren

Fast elf Jahre ist es nun her, dass der FC im Viertelfinale des DFB-Pokals im Februar 2010 am damaligen Zweitligisten FC Augsburg scheiterte. Seitdem schied Köln in schöner Regelmäßigkeit spätestens im Achtelfinale aus - doch damit soll nun Schluss sein. Am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) unternimmt der FC den nächsten Anlauf, im Duell beim Zweitligisten Jahn Regenburg ist das Team von Trainer Markus Gisdol klarer Favorit.