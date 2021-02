Fangruppierungen klar gegen Superliga: "Unpopuläres, illegitimes und gefährliches Projekt"

"In den Augen der überwältigenden Mehrheit der Fans ist das ein unpopuläres, illegitimes und gefährliches Projekt", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von über 100 Fanorganisationen: "Eine derartige Liga würde das europäische Modell des Sports, das auf allgemein anerkannten Prinzipien wie sportlicher Leistung, Auf- und Abstieg, Qualifikation zu europäischen Wettbewerben über nationale Erfolge und finanzieller Solidarität beruht, zerstören."

Die Fangruppierungen befürchten, dass durch eine Superliga "noch mehr Reichtum und Macht in den Händen einiger weniger Topclubs" gebündelt werde. Reformen seien im europäischen Fußball zwar notwendig, müssten jedoch darauf abzielen, "ein Chancengleichgewicht in den europäischen Wettbewerben wiederherzustellen, die nationalen Ligen zu schützen, die Interessen der Fans zu wahren und für eine gerechtere Verteilung der Einnahmen zu sorgen", heißt es in der Erklärung.