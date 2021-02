Tennis: Siegemund weiter - nun gegen Halep

Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund hat in Melbourne bei ihrer Rückkehr auf den Tennisplatz nach 14-tägiger Corona-Quarantäne das Achtelfinale erreicht und steht vor einem echten Härtetest.

Siegemund ist beim Hartplatz-Turnier um die Gippsland Trophy die letzte verbliebene Deutsche. Am Montag war die Darmstädterin Andrea Petkovic in Runde zwei gegen die an Nummer drei gesetzte Ukrainerin Jelena Switolina ausgeschieden.