Roger Federer will bei ATP-Turnier in Doha Comeback geben - Sand denkbar

"Ich spiele fürs Leben gerne Tennis. Ich habe in den letzten Monaten viel gegeben in der Reha, im Konditionsbereich. Ich musste unten durch, habe es aber immer mit Freude gemacht", sagte Federer.

Federer will es auch auf Sand probieren

Das Turnier in Doha findet vom 8. bis 13. März statt und ist für den Schweizer "ein guter Test". Ob er direkt im Anschluss noch ein Turnier dranhängt, wird laut Federer von Doha abhängen. Er will es sogar "höchstwahrscheinlich" auch auf Sand versuchen.

Trotz der langen Verletzungspause und seines für einen Hochleistungssportler hohen Alters verfolgt Federer weiter hohe Ziele. "Ich will noch einmal große Siege feiern. Und dafür bin ich bereit, den langen, harten Weg zu gehen", sagte er. Dabei richtet er alles auf Wimbledon, die Olympischen Spiele in Tokio und die US Open in New York aus.