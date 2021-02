Amazon dreht offenbar Dokumentations-Serie über FC Bayern

Auch einer der größten Momente in der Geschichte des FC Bayern soll Teil der Doku sein © Imago

Einmal hinter die Kulissen den größten Vereins in Deutschland schauen? Dank einer Doku-Serie soll das beim FC Bayern noch in diesem Jahr möglich sein.

Der FC Bayern gewährt seinen Fans offenbar noch in diesem Jahr einen selten Blick hinter die Kulissen.

Wie der Sportbuzzer berichtet, produziert der Streamingdienst Amazon Prime eine mehrteilige Dokumentation über den deutschen Rekordmeister, die bereits im Herbst ausgestrahlt werden soll. Zuvor hatte Amazon bereits mit Borussia Dortmund einen Bundesligisten von einer Video-Crew begleiten lassen. Dazu kamen die Projekte "All or Nothing", bei denen die englischen Topklubs Manchester City und Tottenham Hotspur eingehend beleuchtet wurden.