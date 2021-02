Anzeige

Rummenigge lobt Bayern-Profis: "Sie wollen immer noch mehr"

Rummenigge lobt die Einstellung der Bayern-Profis © AFP/POOL/SID/Tom Weller

SID

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat die Einstellung der Profis des Fußball-Rekordmeisters in den höchsten Tönen gelobt.

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat die Einstellung der Profis des Fußball-Rekordmeisters in den höchsten Tönen gelobt. "Gerade in der aktuellen Saison sieht man vielleicht besser denn je, was für eine Mentalität in unseren Spielern steckt", sagte Rummenigge im Mitglieder-Magazin 51: "Sie haben 2020 alles gewonnen, sie haben einen dicht gedrängten Terminkalender zu bewältigen ? aber sie wollen dennoch immer noch mehr."

Nach 19 Spielen hat der FC Bayern als Tabellenführer sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger RB Leipzig. "Dass wir in der Bundesliga oben stehen, schätze ich unter diesen Umständen ungemein hoch ein", sagte Rummenigge, der betonte, "dass die Bundesliga in der Spitze enorm an Qualität gewonnen hat."

Im internationalen Vergleich müsse sich die Bundesliga nicht verstecken. Diese Entwicklung "kann sich sehen lassen", so Rummenigge: "Was unserer Konkurrenz aktuell fehlt, ist nur, mehr Konstanz in die großartigen Leistungen zu bringen, zu denen sie imstande sind." Daher forderte der 65-Jährige von seinem Team, "keinen Deut nachzulassen".