ATP Cup mit Alexander Zverev und Novak Djokovic LIVE in TV, Stream, Ticker

Etwas später und in einem kleineren Format als ursprünglich geplant, startet der Tennis-Zirkus mit dem ATP Cup in die neue Saison.

Vom 2. bis 5. Februar treten zwölf Nationen gegeneinander an und spielen um den Titel bei dem Team-Wettbewerb, der den früheren Hopman Cup ersetzt und in diesem Jahr zum zweiten Mal ausgetragen wird. (ATP Cup vom 2. bis 5. Februar im SPORT1-LIVETICKER )

ATP Cup: 12 Teams in vier Gruppen

Waren es bei der ersten Auflage im vergangenen Jahr noch 24 Mannschaften, geht coronabedingt diesmal nur die Hälfte der Teams an den Start. Doch das Teilnehmerfeld im Melbourne Park, wo ab 8. Februar die Australian Open stattfinden werden, hat es in sich.

Das DTB-Team, das von Zverevs Bruder Mischa trainiert wird, startet in der Nacht auf Mittwoch (0 Uhr MEZ) in den Wettbewerb. Dann geht es in Gruppe A in zwei Einzeln und einem Doppel gegen Kanada um den Sieg. Für Deutschland treten neben Zverev Jan-Lennard Struff und die Doppel-Spezialisten Kevin Krawietz und Andreas Mies an.