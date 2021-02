2. Bundesliga: Hannover 96 - VfL Osnabrück 1:0 - Hübers trifft

Hannover 96 orientiert sich dank eines Sieges im Niedersachsen-Duell in der 2. Bundesliga wieder nach oben. Der VfL Osnabrück setzt seine Talfahrt fort.

Hannover 96 hat seine vagen Aufstiegshoffnungen in der 2. Bundesliga gewahrt.

"Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Man muss auch mal solche dreckigen Spiele gewinnen", sagte 96-Torjäger Marvin Ducksch am Sky -Mikrofon: "Es sind noch 15 Spiele. Unser Fokus geht erst mal auf das Derby gegen Braunschweig. Aber alles ist möglich."

Hübers lässt Hannover gegen Osnabrück jubeln

Timo Hübers (55.) gelang das Tor des Tages. Osnabrücks vermeintlicher Ausgleich in der 90. Minute durch Bryan Henning zählte wegen einer knappen Abseitsposition in der Entstehung nicht. Der VfL muss sich daher nach der fünften Niederlage in Folge nach unten orientieren. (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)