FC Liverpool: Jürgen Klopp holt Ben Davies von Preston North End

Der FC Liverpool reagiert auf die Personalsorgen in der Defensive. Jürgen Klopp lockt einen Zweitliga-Verteidiger an die Anfield Road.

Liverpool statt Celtic: Davies will große Chance nutzen

Kabak vor Wechsel von Schalke zu Liverpool

Liverpool ist in dieser Saison in der Innenverteidigung vom Verletzungspech verfolgt. Sowohl Virgil van Dijk als auch Joe Gomez fallen langfristig aus.

Nachdem sich zuletzt auch noch Joel Matip am Knöchel verletzt hatte, sahen die Reds in der Defensive Handlungsbedarf. Neben Davies soll auch noch Ozan Kabak vom FC Schalke 04 kommen. Der Innenverteidiger hatte sich am Nachmittag in Gelsenkirchen bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet.