FC Bayern: Rummenigge über das Verhältnis zwischen Flick und Salihamidzic

So sticht Bayern bei Upamecano selbst die England-Klubs aus

In die Debatte um das angeblich schwierige Verhältnis zwischen Bayern-Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat sich nun auch Karl-Heinz Rummenigge eingeschaltet.

"Ich glaube nicht, dass das Verhältnis zwischen den beiden angekratzt ist", sagte der Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters bei Sky . Sowohl Flick als auch Salihamidzic seien "Persönlichkeiten, die bei uns die große und wichtige Aufgabe haben, die Mannschaft so erfolgreich wie möglich zu gestalten, dass wir am Ende des Tages Titel gewinnen".

Dies sei ihnen im ersten Jahr auch glänzend gelungen. Beide hätten einen großen Beitrag zum Triple-Triumph der Bayern geleistet, so Rummenigge.

Rummenigge: Meinungsverschiedenheit mit Hoeneß

Angst, dass die unterschiedlichen Meinungen zu einem Zerwürfnis zwischen Trainer und Sportvorstand führen, hat Rummenigge nicht: "Nein, wir sind mit beiden zufrieden. Hasan macht einen guten Job. Wir haben einen sehr guten Kader (…) Und an Hansi zweifelt sowieso keiner."

Kahn spricht von Streitkultur

Am Sonntag hatte Oliver Kahn ebenfalls darauf verwiesen, dass man sich auch kritisch auseinandersetzen müsse, um voran zu kommen.

"Man hört immer wieder, dass es so eine Art Streitkultur gibt. Das ist in der Tat so'', bestätigte der ehemalige Welttorhüter und ergänzte: ''Es ist Teil der Kultur und es gehört zur DNA des FC Bayern. Ich glaube, dass das ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, sich kritisch auseinanderzusetzen.''