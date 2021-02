Spielen mit 45? Für Brady "auf jeden Fall" ein Thema

Tom Brady denkt auch mit 43 Jahren noch nicht an einen Abschied aus der National Football League.

Tom Brady denkt auch mit 43 Jahren noch nicht an einen Abschied aus der National Football League (NFL). "Auf jeden Fall. Das ziehe ich in Erwägung", antwortete der Quarterback von den Tampa Bay Buccaneers wenige Tage vor dem Super Bowl in einem Videocall auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, mit 45 oder älter noch auf dem Feld zu stehen.