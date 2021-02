FIFA-Boss Infantino gegen bevorzugte Impfung von Fußballprofis

In den vergangenen Tagen und Wochen ist das Thema Impfen bei Sportlern vor allem in Bezug zu den Olympischen Spielen in Tokio vermehrt in die Öffentlichkeit gerückt. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte zuletzt mehrfach betont, dass es keine Priorisierung von Sportlern fordere. Auch DOSB-Präsident Alfons Hörmann hatte diese Haltung vertreten.