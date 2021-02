1. FC Köln: Anthony Modeste vor Wechsel zu AS Saint-Etienne

Modeste vor besonderem Wechsel zu AS Saint-Étienne

Modeste hat in Köln noch einen Vertrag bis 2023. Der 32-Jährige blieb in dieser Saison in acht Bundesligaeinsätzen ohne Tor. Seinen einzigen Treffer in dieser Spielzeit erzielte Modeste beim 1:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück in der zweiten Runde des DFB-Pokals. (DFB-Pokal, Achtelfinale: Jahn Regensburg – 1. FC Köln, Mittwoch, 20.45 Uhr im LIVETICKER).