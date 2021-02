Rummenigge hofft auf baldige Zuschauerrückkehr

Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hofft trotz der angespannten Pandemie-Lage auf eine baldige Rückkehr der Fans in die Bundesliga-Stadien.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge von Bayern München hofft trotz der weiter angespannten Pandemie-Lage auf eine baldige Rückkehr der Fans in die Bundesliga-Stadien. "Ich bin optimistisch, dass wir irgendwann in der zweiten Frühjahrshälfte die Chance haben werden, wieder mit Zuschauern zu spielen", sagte Rummenigge bei Sky Sport News: "Wahrscheinlich nicht mit 100 Prozent, aber je mehr Leute geimpft werden, je mehr Licht kommt in den Tunnel."