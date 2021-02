FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge über Alaba, Boateng, Upamecano

Der FC Bayern hat in der Winter-Transferperiode seine Füße stillgehalten.

Dann stehen einige Veränderungen an.

Rummenigge: Alaba geht "in Freundschaft"

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge schrieb David Alaba bei Sky Sport News endgültig ab. Er bezifferte die Wahrscheinlichkeit eines Abgangs auf "99,9 Prozent". Der Österreicher hat seinen Vertrag beim Triple-Sieger nach langen Verhandlungen nicht verlängert, darf seit Montag offiziell mit anderen Klubs verhandeln und am 1. Juli ablösefrei wechseln.

Für Rummenigge ist der Alaba-Abschied kein Problem. "Er war immer ein angenehmer Mensch. Er engagiert sich nach wie vor total beim FC Bayern. Er ist ein absolut seriöser, lieber, netter Kerl, den wir alle mögen. Er hat es verdient, dass er bis zum letzten Tag beim FC Bayern gut behandelt wird. Wir werden uns in Freundschaft trennen."

Stattdessen konzentriert sich der Bayern-Boss nun darauf, dass in der Defensive kein zu großes Loch entsteht.

Was passiert mit Boateng?

Er sieht den Rekordmeister in den Upamecano-Verhandlungen im Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Upamecanos Berater Volker Struth sagte am Sonntag im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1: "Hasan Salihamidzic gibt sich wirklich Mühe und hat die richtige Temperatur in den Gesprächen gefunden. Da ist nicht zu viel Druck drin. Dennoch wurde unterstrichen, dass man sich sehr für ihn interessiert."