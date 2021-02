Hoffenheim leiht Verteidiger Richards von Bayern München aus

Bundesligist TSG Hoffenheim hat auf die Verletzungsmisere in der Defensive reagiert und Chris Richards von Rekordmeister Bayern München ausgeliehen.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat auf die Verletzungsmisere in der Defensive reagiert und Chris Richards von Rekordmeister Bayern München ausgeliehen. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger wechselt bis Sommer in den Kraichgau, wie die TSG am Montag wenige Stunden vor Ende der Transferperiode mitteilte.