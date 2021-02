Huub Stevens verlässt Aufsichtsrat des FC Schalke im Sommer

Huub Stevens scheidet beim FC Schalke aus dem Aufsichtsrat aus. Der Jahrhunderttrainer der Königsblauen richtet emotionale Worte an die Fans.

Der langjährige Coach verkündete am Montag seinen bevorstehenden Rückzug aus dem Aufsichtsrat der Königsblauen, dem er drei Jahre lang angehört hatte. Zuletzt war der 67-Jährige am Ende des vergangenen Jahres für zwei Spiele als Interimstrainer eingesprungen.

"Ich bin 67 Jahre alt und glaube, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, mich nur noch um meine Familie zu kümmern", erklärte Stevens in einem kurzen Interview auf der Homepage der Schalker: "Das betrifft natürlich in erster Linie meine Frau, die im Dezember wieder viel Zeit ohne mich auskommen musste, als ich auf die Trainerbank zurückgekehrt bin. Dazu kommen aber auch meine Kinder und vor allem meine Enkelkinder, die in Berlin leben."