BVB: Terzic träumt schon von Berlin

BVB-Coach Terzic will nach Berlin © FIRO/FIRO/SID

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic träumt vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den Zweitligisten SC Paderborn am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) schon vom Endspiel. "Berlin, wenn die ganze Stadt schwarz-gelb war, das war immer etwas Besonderes. Für das Finale wollen wir kämpfen, dementsprechend ist der Wettbewerb sehr wichtig für uns", sagte Terzic am Montag in der virtuellen Pressekonferenz.