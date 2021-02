Counter-Strike: Die DreamHack Open Januar 2021 im Rückblick

In Europa nahmen acht Teams an der DreamHack Open teil, in Nordamerika fiel das Teilnehmerfeld kleiner aus, hier waren nur vier Teams dabei. Dementsprechend ging auch der Bärenanteil des 100.000 US-Dollar Preispools, nämlich 70 Prozent, an die europäischen Teams, während die NA-Teilnehmer sich mit 30 Prozent zufriedengeben mussten.