DFB-Pokal: BVB - Paderborn heute live im TV, Stream & Liveticker

Es ist also fast vier Jahre her, dass der BVB unter Trainer Thomas Tuchel den umjubelten Triumph im DFB-Pokal feiern konnte. Weil der Zug in der Bundesliga abgefahren scheint und man in der Champions League zumindest nicht zu den Topfavoriten gehört, ist der Pokal auch in diesem Jahr wieder die beste Chance auf einen Titel für die Schwarz-Gelben (DFB-Pokal: Ergebnisse und Spielplan).