1.FC Kaiserslautern: Antwerpen wird neuer FCK-Trainer

Nur zwei Tage nach der Entlassung von Jeff Saibene hat der 1. FC Kaiserslautern einen Nachfolger gefunden. Der war zuletzt in der Zweiten Liga tätig.

Das ging schnell. Wie SPORT1 weiß, haben die Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern nur zwei Tage nach der Entlassung von Jeff Saibene schon einen neuen Cheftrainer gefunden. Sein Name: Marco Antwerpen. Er wird am Dienstag offiziell vorgestellt. Am Samstag hatten sich die FCK-Bosse nach einer 0:1-Heimniederlage gegen Wehen Wiesbaden von Saibene getrennt.