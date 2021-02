Baumgart vor Dortmund-Spiel: "Wir brauchen einen sensationellen Tag"

Schon in der zweiten Runde hatte Paderborn mit einem 3:2 bei Union Berlin eine Überraschung geschafft. "Wir treffen auf eine der besten Mannschaften in Deutschland. Das haben wir uns mit dem Sieg in Berlin hart erarbeitet", sagte der 49-Jährige und fügte an: "Meine Jungs sind gut drauf und das werden sie auch zeigen."