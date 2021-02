Vorschau auf Patch 2.1: Wild Rift erhält neue Champions & Modi

In Patch 2.1 von Wild Rift erwarten Euch sechs neue Helden und mindestens zwei spannende Events © Riot Games

In Patch 2.1 von Wild Rift erwarten Euch sechs neue Helden und mindestens zwei spannende Events. Endlich ist auch ein von vielen Spielern geforderter Modus drin.

Riot Games gewährt uns eine Vorschau auf neue Inhalte von Patch 2.1 in Wild Rift. Bis Ende März sollen sechs neue Champions dem Mobile-Game hinzugefügt werden. Zusätzlich erwarten Euch neue Skins, Events und eine heißersehnte Funktion.

Wild Rift: Die Inhalte von Patch 2.1

Als neue Champions werden Ende Februar Xayah und Rakan eingeführt. Sie werden gemeinsam mit dem Lunar Beast Event erscheinen, um das Mond-Neujahr feierlich einzuleiten. Das Event findet in League of Legends zur selben Zeit statt, in dem es Skins für Alistar, Annie, Aphelios, Darius, Fiora, Jarvan und Viego zu erspielen gibt. Es ist davon auszugehen, dass einige dieser Skins auch ihren Weg nach Wild Rift finden.