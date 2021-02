Handball-WM: Weltmeister-Titel von Dänemark mit beeindruckender Dominanz

Mikkel Hansen (r.) stemmt den WM-Pokal zum zweiten Mal in Folge für Dänemark in die Höhe © Imago

Die Kabine der dänischen Gold-Jungs um Niklas Landin verwandelte sich kurzerhand in eine Tanzfläche. Das Team des neuen und alten Handball-Weltmeisters duschte in Bier, es hüpfte um Trainer Nikolaj Jacobsen herum und grölte Schlachtrufe in seiner Landessprache - nach dem erneuten WM-Coup der "dänischen Dynastie" war aber vor allem Landin der gefeierte Held.