DFB-Pokal: Rot-Weiss Essen - Bayer Leverkusen live im TV, Stream, Ticker

Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz musste in den letzten vier Spielen drei Niederlagen hinnehmen und ist nur noch Fünfter. Und mitten hinein in die sportliche Mini-Krise fällt nun ein wichtiges K.o.-Spiel. Wenn auch gegen einen vermeintlich kleinen Gegner: Leverkusen trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den Viertligisten Rot-Weiss Essen.

DFB-Pokal: Leverkusen muss gegen Pokalschreck Essen ran

Trotz der zuletzt wenig erfreulichen Ergebnisse geht Leverkusen auch beim Gastspiel in Essen als klarer Favorit ins Rennen. Die Motivation sollte ohnehin riesig sein, da der Weg zu einem Titel im DFB-Pokal in der laufenden Saison so "leicht" ist, wie schon lange nicht mehr. Schließlich verabschiedete sich Titelverteidiger Bayern München schon in der zweiten Runde, Leverkusen gehört daher zu den ersten Anwärtern auf ein Ticket für das Endspiel in Berlin (DFB-Pokal: Ergebnisse und Spielplan).