Hertha BSC: Ist Sami Khedira ein Coup oder Geldverschwendung?

Zweifel am Hertha-Coup: "Was bringt Khedira denn noch?"

"Körperlich und mental bin ich definitiv einsatzbereit", sagte Khedira in einem Interview auf der Hertha-Webseite. "Am Ende ist es aber die Entscheidung des Trainers. Ich werde auf jeden Fall meine ganze Energie, mein ganzes Wissen sowie mein ganzes sportliches Repertoire einfließen lassen, um die nächsten Spiele erfolgreich zu gestalten."

Khedira will Hertha helfen: "Geht ums Überleben"

Laut Sportdirektor Arne Friedrich bleibt der Mittelfeldmann erst einmal bis zum Sommer. Dann werde man sich noch einmal zusammensetzen. Laut Bild verdient Khedira in der zweiten Saisonhälfte rund zwei Millionen Euro . Da der Vertrag des Ex-Nationalspielers bei Juventus Turin aufgelöst wurde, kommt Khedira ablösefrei in die Hauptstadt.

Was bringt Khedira noch?

Khedira bringt Routine mit. Er bestritt 473 Pflichtspiele, dazu kommen 77 Länderspiele und unter anderem der Titel bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Zudem ist der Mittelfeldstratege auf dem Rasen ein echter Anführer. Er gibt Anweisungen und ordnet. Das tat er auch in Star-Ensembles wie Real Madrid und Juve. Khedira ist als führende Hand bekannt.

"Ich komme nicht hier hin und bin der Big Boss. Ich bin ein normaler Mann im Team", spielte Khedira seine Führungsansprüche herunter. "Es gibt Spieler die mehr zu sagen haben, das ist ein bisschen mein Naturell. Aber ich bin ein normaler Fußballer, der hier seinen Teil beitragen will. Ich will meine Erfahrung einbringen und auch mal klare Ansagen machen. Ich komme aber nicht hier hin um mich als der große Boss und der große Retter aufzuspielen. Ich bin ein Teil des Teams."

Für Herthas junges Team kann das im Abstiegskampf Gold wert sein. Am vergangenen Samstag stand bei den Hauptstädtern mit Keeper Rune Jarstein nur ein Profi in der Startelf, der älter als 30 Jahre ist.

Effenberg lobt Hertha für Khedira-Transfer

"Wie fit ist Khedira wirklich?"

In den vergangenen Jahren sammelte er kaum Spielminuten und fehlte sogar in Juves Kader. Der letzte Liga-Einsatz für den Weltmeister bei Juve war am 26. November 2019! Zum Vergleich: Bastian Schweinsteiger beendete seine Karriere knapp einen Monat vorher und hat quasi genau so viel Spielpraxis wie sein ehemaliger Nebenmann im Mittelfeld der Nationalmannschaft.