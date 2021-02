Fenerbahçe Esports: Özil-Club steigt in Valorant ein

Der türkische Erstligaclub Fenerbahçe Istanbul weitet sein Engagement im eSports weiter aus. Die 2016 gegründete eSports-Abteilung Fenerbahçe Esports enthüllte am Wochenende ihr Valorant-Roster.

Fenerbahçe Esports setzt auf heimische Valorant-Spieler

Vier der Spieler kommen vom mittlerweile aufgelösten Mod-Z Esports: Mert "cacan" Çaçan, Utku "DeadInk" Aydın, Duhan "duhax" Kurtaran und Cihan "mean" Battal. Das fünfte Mitglied, Tolga "bacyx" Bacak, ist zuletzt für Sangal Esports in CS:GO unterwegs gewesen.

Neben bacyx und mean, der bereits einige Jahre bei professionellen LoL-Teams verbrachte, haben die anderen drei Jungs keine ausgeprägten eSports-Erfahrungen. Mean spielte mit den Istanbul Wildcats in der Türkischen Champions League (TCL), mit denen er im Sommer 2019 den siebten Platz erreichte.