WWE: Keith Lee verpasst Royal Rumble, Freundin Reckoning hat Corona

Im vergangenen Jahr durfte er beim WWE Royal Rumble groß auftrumpfen und auf Augenhöhe mit Superstar Brock Lesnar wetteifern. Beim diesjährigen Rumble am Sonntag fehlte Keith Lee bei der Traditionsshow - obwohl er seit seiner Beförderung von NXT zu RAW eine nicht unwesentliche Rolle bei der Montagsshow gespielt hatte.

Einen Grund dafür haben bislang weder WWE noch Lee selbst genannt, aber er liegt nahe: Lees Lebensgefährtin und WWE-Kollegin Reckoning (vorher: Mia Yim) hat am Samstag mitgeteilt, dass sie mit dem Coronavirus Covid-19 infiziert ist, sie sei am Nachmittag positiv getestet worden. Reckoning - die bei RAW Teil der Gruppierung Retribution ist - konnte logischerweise nicht am Rumble teilnehmen.