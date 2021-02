FC Liverpool: James Milner nach Auswechslung sauer auf Jürgen Klopp

Ganz egal, wo Jürgen Klopp in seiner erstaunlichen Trainerkarriere bisher gearbeitet hat, eins war ihm immer sicher: der bedingungslose Rückhalt seiner Spieler.

Umso mehr verwunderten die Szenen, die sich in der zweiten Halbzeit von Liverpools 3:1-Sieg gegen West Ham abspielten. In der 57. Minute wechselte Klopp seinen Vize-Kapitän James Milner aus. Der Vorzeigeprofi war sichtlich bedient und wollte nach dem Abklatschen mit Ersatzmann Curtis Jones schnurstracks an Klopp vorbei stampfen. Von einem Shakehands mit Klopp keine Spur.