Offiziell: Sami Khedira wechselt zu Hertha BSC von Juventus Turin

Zweifel am Hertha-Coup: "Was bringt Khedira denn noch?"

Sami Khedira kehrt in die Bundesliga zurück. Der Weltmeister von 2014 schließt sich der Hertha an und nennt die Gründe für seinen Wechsel nach Berlin.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler verlässt Juventus Turin und wechselt zu Hertha BSC. Dies gab der Hauptstadtklub am Montagabend bekannt. Schon seit Samstag befindet sich der 33-Jährige in Berlin.

Friedrich: Khedira wird sofort weiterhelfen

"Mit Sami Khedira bekommen wir einen Topspieler, der in den vergangenen Jahren bei europäischen Spitzenklubs unter Vertrag stand und uns mit seiner Erfahrung aus seinen Spielen in der Champions League, Serie A, La Liga und auch mit der Nationalmannschaft bei Welt- und Europameisterschaften sofort weiterhelfen wird", wird Hertha-Sportdirektor auf der Klub-Homepage zitiert.

"Hertha BSC hat sich sehr um mich bemüht und bietet mir die Möglichkeit auf eine Rückkehr in die Bundesliga. Dafür bin ich dankbar", sagte Khedira. "Ich fühle mich körperlich sehr gut und möchte mit meiner Erfahrung, die ich in den vergangenen Jahren sammeln konnte, der Mannschaft helfen und Hertha BSC zu mehr sportlichem Erfolg führen."

Der Weltmeister von 2014 war in dieser Saison bei Juventus Turin außen vor, kam in der Serie A unter Trainer Andrea Pirlo noch gar nicht zum Einsatz - er war noch nicht einmal Teil des spielberechtigten Kaders. Dennoch soll er bei der Hertha offenbar gleich eine tragende Rolle im Mittelfeld einnehmen.

Effenberg: Das erwarte ich von Khedira

Khedira durchlief seine fußballerische Ausbildung beim VfB Stuttgart und wechselte nach drei Jahren in der Bundesliga zu Real Madrid. Nach fünf Jahren bei den Königlichen trat der Ex-Weltmeister den Schritt in die Serie A an. In seiner langen Karriere holte er im Profibereich 18 Titel.