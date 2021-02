Tennis: Siegemund weiter, Petkovic und Koepfer ausgeschieden

Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund hat in Melbourne bei ihrer Rückkehr auf den Tennisplatz einen knappen Sieg eingefahren.

Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund hat in Melbourne bei ihrer Rückkehr auf den Tennisplatz nach 14-tägiger Corona-Quarantäne einen knappen Sieg eingefahren. Die 32-Jährige gewann ihr Erstrunden-Match gegen die Rumänien Monica Niculescu 7:5, 6:4.

Für Siegemund, die bei der Gippsland Trophy nun auf die Australierin Destanee Aiava (Australien) trifft, war es der erste Sieg auf der WTA-Tour seit dem Viertelfinal-Aus bei den French Open im Oktober. In Abu Dhabi war sie Anfang Januar in der ersten Runde an der Belgierin Kirsten Flipkens gescheitert.