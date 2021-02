Anzeige

NHL: Leon Draisaitl bei Oilers auf Spuren von Wayne Gretzky Assist-Gala lässt Draisaitl kalt

6 Assists! Die Draisaitl-Show im Video

SID

Leon Draisaitl schrammt am gemeinsamen Rekord mit Wayne Gretzky vorbei. Im deutsch-deutschen Duell treffen Kahun für die Oilers und Stützle für die Senators.

Nach seiner erneuten Gala präsentierte sich Leon Draisaitl auch neben dem Eis als Teamplayer. "Sechs Scorerpunkte sind schön, super, freut mich - keine Frage. Aber im Endeffekt sind die zwei Punkte viel wichtiger", sagte der Eishockey-Superstar ohne den kleinsten Anflug persönlicher Eitelkeit. (Spielplan und Ergebnisse der NHL)

Dabei wandelte Deutschlands Sportler des Jahres mit sechs Assists beim 8:5-Sieg der Edmonton Oilers gegen die Ottawa Senators mal wieder auf den Spuren von NHL-Legende Wayne Gretzky.

Lediglich "The Great One" und Billy Taylor Sr. waren in der langen NHL-Geschichte mit sieben Vorlagen in einem Spiel noch erfolgreicher als Draisaitl. Gretzky gelangen "Sieben auf einen Streich" gleich dreimal, zuletzt 1986 - ebenfalls für die Oilers.

Draisaitl visiert den Stanley Cup an

Der Rekord - sechs Vorlagen in den ersten zwei Dritteln schaffte noch kein NHL-Spieler - sei ihm "nicht bewusst" gewesen, sagte Draisaitl danach achselzuckend: "Das ist nichts, für das ich viel Aufmerksamkeit verschwende." Nach all den Ehrungen der Vorsaison unter anderem zum Topscorer und MVP ist Draisaitls Bedarf an persönlichen Auszeichnungen gedeckt. Der 25-Jährige will nur noch eines gewinnen: den Stanley Cup.

Doch für den großen Coup müssen sich die Oilers strecken, nach einem Saisonstart "mit Höhen und Tiefen" (Draisaitl) ist in der sehr schweren Kanada-Division selbst die Playoff-Qualifikation eine enorme Hürde. Daher sei der zweite Sieg in Folge von "riesiger" Bedeutung, der berühmte "Ketchup"-Effekt könne nun eintreten, hofft Draisaitl.

Auf der NHL-Internetseite wurde der gebürtige Kölner als "menschlicher Apfelbaum" bezeichnet. An Draisaitls "Früchten" bediente sich auch Dominik Kahun, der nach einem Bully-Gewinn seines Teamkollegen bereits nach acht Sekunden das 1:0 für Edmonton erzielte.

Draisaitl freut sich für Stützle und Kahun

Auf der Gegenseite erzielte Jungstar Tim Stützle sein zweites Saisontor für Ottawa zum 4:8. Drei deutsche NHL-Profis in einem Spiel, "das ist super", so Draisaitl, "es hat Spaß gemacht." Er freue sich, "wenn mehr und mehr Deutsche in die NHL kommen".

Von Ausnahmetalent Stützle (19) wird allgemein erwartet, dass er irgendwann in Draisaitls Fußstapfen tritt. Beide waren in ihren NHL-Draws jeweils an Nummer drei gezogen worden. "Man sieht, dass er sehr talentiert ist", sagte Draisaitl, "aber es ist schwierig, mit 18, 19 Jahren in die Liga reinzukommen und sofort produktiv zu spielen. Das ist die beste Liga der Welt." (Tabellen der NHL)

NHL-Rekord eingestellt: Stützle wird als Dritter gedrafted

In der musste sich auch Draisaitl erst zurechtfinden, ihm half damals ein Rückschritt in die Juniorenliga. Und auch heute noch will er sich verbessern, in diesem Jahr legt Draisaitl auf sein Defensivverhalten viel mehr Wert. "Es geht darum, dort die kleinen Dinge richtig zu machen", sagte er: "Und ich denke, ich werde besser darin."