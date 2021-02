Neymar von PSG spricht über seine Zukunft: Dinge haben sich verändert

Neymar äußert sich erstmals öffentlich zu seiner Zukunft und spricht von veränderten Dingen. Auch die Planung von Kylian Mbappé liegt dem Superstar am Herzen.

Neymar schlägt neue Töne an!

"Ich bin heute glücklich, wirklich glücklich. Die Dinge haben sich sehr verändert. Ich kann nicht genau erklären, warum. Aber heute fühle ich mich gut. Ich habe mich angepasst. Ich bin ruhiger und glücklicher. Ich will bei PSG bleiben", sagte der 28-Jährige nach dem Spiel gegen Lorient bei TF1 .

Neymars Vertrag läuft noch bis Ende Juni 2022, weshalb der französische Meister langsam aber sicher in Vertragsgespräche bezüglich einer Verlängerung eintreten muss.

Neymar: Mbappé soll bleiben

Der Brasilianer will gleichzeitig auch, dass Megastar Kylian Mbappé langfristig in Paris bleibt. Im November vergangenen Jahres waren Gerüchte aufgekommen, dass Real Madrid den jungen Weltmeister im Sommer verpflichten will.