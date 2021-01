Knieverletzung: Olympiasiegerin Goggia verpasst Heim-WM

Sofia Goggia hat sich schwer am Knie verletzt © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia verpasst die alpine Ski-WM in ihrer Heimat Italien wegen einer Knieverletzung.

Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia verpasst die alpine Ski-WM in ihrer Heimat Italien wegen einer Knieverletzung. Das gab der italienische Skiverband FISI bekannt. Goggia (28) verletzte sich am Sonntag nach der Absage des Super-G in Garmisch-Partenkirchen bei einem Sturz auf der Talabfahrt.