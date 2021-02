Tottenham Hotspur: Gareth Bale nutzt Chance von José Mourinho nicht

Gareth Bale bekommt bei Tottenham Hotspur eine Chance von Beginn an. Doch der Waliser bleibt blass. José Mourinhos Hoffnung erfüllt sich nicht.

Wegen der Verletzung von Harry Kane hatte Bale bei Tottenham Hotspur mal wieder eine Chance von Beginn an bekommen. Doch der Waliser nutzte sie nicht.

Bale als Kane-Ersatz? Mourinho erklärt seinen Plan

Spurs-Star Bale mit ernüchternden Zahlen

Seine einzig nennenswerte Offensivaktion war ein von ihm getretener Eckball in der 53. Minute, den Vinicius gefährlich aufs Tor köpfte.

Mourinho macht Bale klare Ansage

Zuletzt sorgte ein Video im vereinseigenen Spurs TV für Aufsehen. In dem kurzen Clip waren Mourinhos deutliche Worte an Bale zu hören: "Willst du hier bleiben oder zu Real Madrid gehen und keinen Fußball spielen?"

Bale ist noch bis Saisonende von Real Madrid an die Spurs ausgeliehen, sein Vertrag bei den Königlichen läuft noch bis 2022. 2013 zahlte Real die damalige Rekordsumme von 101 Millionen Euro, doch in Madrid stand er zuletzt eher wegen seines Golf-Handicaps als wegen irgendwelcher Tore in den Schlagzeilen.