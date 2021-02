NBA: Dallas Mavericks in der Krise - Maxi Kleber als Hoffnungsträger

NBA 2020/21: So läuft die neue Saison

Die Dallas Mavericks stecken in der Krise, statt um den Playoff-Heimvorteil zu kämpfen. Bringt Maxi Kleber den Erfolg zurück?

Bei der Frage nach einem Geheimfavoriten wurde vor der NBA-Saison in den US-Medien eine Mannschaft ziemlich häufig genannt: die Dallas Mavericks.

Dallas so schlecht wie bei Nowitzkis Abschied

In der Nacht auf Sonntag verloren die Texaner mit 105:111 gegen die Phoenix Suns , es war die fünfte Pleite in Folge und die achte aus den vergangenen zehn Partien.

Fünf Partien ohne Sieg gab es in Dallas zuletzt im März 2019 zu sehen. Damals war es die einzige Ambition der Mannschaft, Dirk Nowitzki einen gebührenden Abschied zu bereiten.

Mavs brechen gegen Suns ein

Gegen die Suns sah es lange danach aus, als könnten Doncic und Co. das ersehnte Erfolgserlebnis einfahren. Mitte des dritten Viertels lagen die Mavs mit 15 Punkten in Front, ehe Phoenix angeführt von Routinier Chris Paul das Spiel drehte.

"Das war einfach sehr enttäuschend, weil unsere Jungs so hart gekämpft haben", meinte Trainer Rick Carlisle anschließend: "Wir müssen es einfach besser machen."

Doncic frustriert: "Das war schrecklich"

Nach dem 101:120 gegen den West-Spitzenreiter hatte Doncic heftige Kritik geübt. "Das war schrecklich. Im Moment sieht es so aus - wenn man ehrlich ist - als ob es uns nicht interessiert, ob wir gewinnen oder nicht." Das Team müsse mehr Energie und Einsatz zeigen.

Dallas mit langer To-do-Liste

Während der Pleitenserie trafen die Mavs nur 29 Prozent ihrer Dreier – laut Forbes die schlechteste Quote der Liga. 36,8 Rebounds in dieser Zeit sind ebenfalls der schlechteste Wert.

Corona trifft Dallas hart

Fünf wichtige Rotationsspieler, die ihre Qualitäten größtenteils in der Defensive haben, fehlten mehrere Spiele: Neuzugang Josh Richardson, Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith, Dwight Powell und Maxi Kleber.

Vier sind nach und nach aus der Quarantäne zurückkehrt - Kleber soll am Montag, wenn es erneut gegen die Phoenix Suns gehen, so weit sein.

Am Sonntag begrüßten die Mavs den Deutschen bereits an der Seitenlinie, wo er gemeinsam mit dem pausierenden Kristaps Porzingis, der seinen Rhythmus nach mehreren Verletzungsrückschlägen in dieser Saison noch nicht wirklich gefunden hat, die Niederlage verfolgte.