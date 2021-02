FC Bayern: Alphonso Davies nennt besten Mitspieler und lobt Upamecano

Telefonstreich vom Feinsten! So veralbert Davies die Bayern-Kollegen

Ein Bayern-Star zum Anfassen: Alphonso Davies plaudert in einem Talk über sein Fußballer-Leben - und verrät, welcher Ex-Kollege ihn besonders beeindruckt hat.

Alphonso Davies ist gerne in den sozialen Medien unterwegs. Egal, ob auf Instagram, YouTube oder neuerdings auch auf Clubhouse - der Linksverteidiger des FC Bayern liebt es, sich auf diesem Weg mit seinen Fans auszutauschen.

Die Fans könnten ihre Stars in den sozialen Netzwerken nicht nur als Spieler, sondern auch von ihrer menschlichen Seite kennenlernen, verriet der 20-Jährige am Sonntagabend in einem Clubhouse-Talk - und hatte sichtlich Spaß daran, die zahlreichen Fragen aus dem Publikum zu beantworten.