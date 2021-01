FC Bayern: Meisterschale für Thomas Müller nur ein Metallstück

Für Thomas Müller steht in seiner Karriere nicht der Gewinn von Meisterschaften und Pokalen im Vordergrund. Stattdessen kommt es beim FC Bayern auf etwas anderes an.

In der 13. Saison trägt er nun bereits das Trikot des FC Bayern, und auch nach zwei Triple-Gewinnen lebt er das Mia-san-Mia-Gefühl voller Leidenschaft.

"Jeder einzelne Spieler muss da sich und der Außenwelt zeigen, dass er dieses Niveau gehen kann. Darin besteht der Antrieb: Man will das Gefühl haben, dass man zu den Besten gehört und besser ist als alle, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben", erklärt Müller im k icker -Interview, worauf es als Bayern-Spieler ankommt.

Müller: Konkurrenz nutzt Bayern-Schwächen nicht

Wer die Meisterschaft in der Saison 2020/21 für sich entscheiden wird, steht noch lange nicht fest. Mit sieben Punkten Vorsprung hat der Rekordmeister aber auch in diesem Jahr beste Chancen. Und das, obwohl bislang vieles nicht so rund lief wie erhofft.